MARIANAS REST :: Neues Album und Video zur 1. Single

Die finnische Death Doom Metal Band MARIANAS REST hat offiziell die Veröffentlichung ihres fünften Studioalbums „The Bereaved“ angekündigt, das am 16. Januar 2026 über ihr neues Label Noble Demon erscheinen wird. Im gleichen Atemzug hat die Band die erste Single und ein Musikvideo zu „The Colour of You“ veröffentlicht – ein Stück, das die emotionale und klangliche Richtung eines Albums vorgibt, welches möglicherweise das persönlichstes Werk der Band geworden ist.

Listen: https://music.nobledemon.com/colour

„Als wir mit dem Komponieren von The Colour begonnen haben, dachten wir nicht, dass es am Ende eine Liebesgeschichte wird – aber hier sind wir nun“, kommentiert Sänger Jaakko Mäntymaa.

„Wie das gesamte Album handelt auch dieser Song von persönlichem Verlust. Manchmal ist es vielleicht gesünder zu vergessen, als sich an Erinnerungen zu klammern – ganz gleich, wie kostbar sie auch sein mögen.“