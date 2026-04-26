MANSIONS IN THE SEA :: Neue Single „Summer Sadness“ kurz vor Albumrelease

Mit „Gloom Folklore“ kündigt das Berliner Indie Folk Projekt MANSIONS IN THE SEA das zweite Album an, das am 19. Mai 2026 über Winter Solitude Productions erscheinen soll. Als letzte Single erschien jüngst der Song „Summer Sadness“, zu dem es auch ein Musikvideo gibt, das Sascha Blach (u.a. EDEN WEINT IM GRAB) alleine während eines Road-Trips auf Sardinien drehte. Die Stücke des Albums wurden über einen Zeitraum von 14 Monaten als einzelne Singles veröffentlicht und werden nun auch digital als Album gebündelt. Eine CD-Version wurde über Crowdfunding realisiert. https://mansions-in-the-sea.com/

Info:

Hinter dem Projekt steht Sascha Blach (u.a. EDEN WEINT IM GRAB), der mit sonorer Stimme und Instrumenten wie Akustikgitarre, Banjo, Klavier, Mandoline und Violine arbeitet, ergänzt durch dezente elektronische Elemente. Der Sound bewegt sich zwischen Indie-Folk, klassischen Singer/Songwriter-Elementen und Anklängen an Southern Gothic.