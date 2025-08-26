MÅNEGARM :: Neue Video Single „En blodvittneskrans“

Am Freitag, den 29. August, veröffentlicht das schwedische Blackened Viking Metal Trio MÅNEGARM sein neues Studioalbum „Edsvuren“ über Napalm Records. Jetzt präsentiert das Trio ein Lyric-Video zur neuen Single „En blodvittneskrans“.

Album Preorder: https://lnk.to/MANEGARM-Edsvuren/napalmrecords

Über ihre neueste Single sagt die Band:

„Auf ‚En blodvittneskrans‘ lassen wir unserer Wut freien Lauf, und genau darum geht es auch in den Texten. Es ist der schnellste und intensivste Track des Albums, und der kraftvolle Refrain wird euch dazu bringen, die Lautstärke auf 11 zu drehen!“