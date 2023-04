LORD OF THE LOST :: Neues Musikvideo zu „Forever Lost“

LORD OF THE LOST, die deutschen Vertreter beim diesjährigen Eurovision Song Contest, haben ein brandneues Musikvideo zum Song „Forever Lost“ veröffentlicht. Der Track stammt vom aktuellen #1 Album der Band, Blood & Glitter. Das Musikvideo setzt sich aus Bildmaterial schockierender Nachrichtenbeiträge von überall auf der Welt zusammen und steht als Sinnbild für den aktuellen Zustand des Planeten und der Gesellschaft.

Nachdem bekannt wurde, dass LORD OF THE LOST die Heavy Metal Legenden Iron Maiden auch auf deren anstehender Europa-Tournee begleiten werden, und dem allerersten #1 Charterfolg in der Geschichte der Band, hatte sich bereits angekündigt, wie wegweisend 2023 für die Musiker aus St. Pauli, Hamburg, sein würde. Im März folgte dann die Teilnahme am deutschen Vorentscheid zum Eurovision Songcontest mit dem Song „Blood & Glitter“, bei dem LORD OF THE LOST neben zahlreichen, renommierten Künstlern und Künstlerinnen das Publikum klar für sich gewinnen konnten. So also steht die Band jetzt vor ihrem bisher größten Auftritt überhaupt, wenn sie „Blood & Glitter“ am 13. Mai 2023 in Liverpool live und vor einem Millionenpublikum performen werden.

LORD OF THE LOST zu „Forever Lost“:

„Bei all dem Trubel, der momentan insbesondere um uns als Personen herum passiert, war es uns ein Anliegen, mit dem neuen Video zu ‚Forever Lost‘ in den Hintergrund zu treten. Eigentlich war tatsächlich ein ganz anderes Video für diesen Song geplant – wir haben uns jedoch umentschieden und den Fokus auf die Dinge gelenkt, die WIRKLICH wichtig ist.“