LORD OF THE LOST :: Neues Musikvideo zu „Destruction Manual“ mit Erotikmodel

Deutschlands Eurovision Song Contest Vertreter LORD OF THE LOST veröffentlichen ein neues Musikvideo zu „Destruction Manual“ (feat. Erotikmodel Louisa Khovanski). Alle fünf Bandmitglieder werden in „Destruction Manual“ von Darstellerinnen verkörpert. Für die Rolle des Chris Harms steht das ukrainische Erotikmodel und Influencerin Louisa Khovanski vor der Kamera. “Destruction Manual” stammt vom aktuellen #1 Album der Band, „Blood & Glitter“. http://bloodandglitter.lordofthelost.de/

Das neue Video ist die letzte Veröffentlichung, bevor LORD OF THE LOST in knapp zwei Wochen mit ihrem Song “Blood & Glitter“ für Deutschland am Eurovision Song Contest teilnehmen und vor insgesamt rund 200 Millionen Zuschauern performen werden. LORD OF THE LOST zählen mit „Blood & Glitter“ als heißer Anwärter auf eine Top-10-Platzierung. Der größte weltweit ausgestrahlte Musikwettbewerb findet am 13. Mai in Liverpool statt.

Chris Harms zum neuen Video für “Destruction Manual”:

“Ein Video, in dem die ganze Band von ‘Mädels‘ dargestellt wird, wollte ich bereits mein halbes Leben lang machen. Aber es war bis jetzt noch nicht an der Zeit. Als ich Louisa kennenlernte war klar: Der Moment ist gekommen! Neben Louisa haben wir vier hervorragende Musikerinnen aus aller Welt an unseren Instrumenten, und wir lieben die Energie die alle fünf hier versprühen. Und was soll ich sagen? Wir sahen noch nie so gut aus!“