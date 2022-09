LORD OF THE LOST :: Finales Musik Video der JUDAS Ära

Nur wenige Wochen nachdem sie von der Europa Tournee durch 18 Städte im Vorprogramm von IRON MAIDEN zurück gekehrt sind, entern LORD OF THE LOST erneut auf die Bühnen Europas – diesmal im Rahmen einer kompletten Headline-Tour durch neun Länder. Unterstützt werden sie dabei von ihren Labelkollegen NACHTBLUT, sowie SCARLET DORN.

Heute veröffentlicht die Band das letzte offizielle Video zu ihrem bisher erfolgreichsten Studioalbum JUDAS (2021 / #2 Offizielle Deutsche Album Charts). Das Video zu “A World Where We Belong”, greift die Ästhetik des allerersten Videos des JUDAS-Zyklus “The Death Of All Colors” auf und rundet damit diese Ära für LORD OF THE LOST perfekt ab.

LORD OF THE LOST:

“Mit ‘A World Where We Belong’ schließen wir visuell die JUDAS-Ära so, wie sie mit ‘A Death Of All Colours’ angefangen hat. Die Tristesse dieser Videos spiegelt unfreiwillig das Gefühl wieder, in dem JUDAS veröffentlicht wurde. Pandemie-Zeit ohne Konzerte, alles grau und aussichtsslos – ganz im Kontrast zum überragenden Erfolg dieses Albums! Dieses Gefühl möchten wir gern mit diesem letzten Video beenden und uns mit Lebensfreude und Leidenschaft in unsere HOMECOMING TOUR stürzen! Wir kommen nach Hause, nach Hause zu Euch auf Tour! Und wir freuen uns unbändig darauf!”