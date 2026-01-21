LEAVES‘ EYES :: Neues Video zum Titelsong der neuen EP

LEAVES‘ EYES haben für den 6. März 2026 über Reigning Phoenix Music die Veröffentlichung ihrer brandneuen EP „Song Of Darkness“ angekündigt. Nun präsentieren LEAVES‘ EYES den Titeltrack und Opener gemeinsam mit einem Video, das einen ersten Vorgeschmack auf ihren kommenden Kreativzyklus bietet.

Listen/Download: https://leaveseyes.rpm.link/sodsinglePR

Eingespielt im Mastersound Studio unter der Regie von Band Mastermind Alexander Krull, verfeinert die EP den charakteristischen Mix aus orchestralem Tiefgang und metallischer Wucht. Inhaltlich bewegt sich Song Of Darkness entlang der Grenzen zwischen Mythos, Magie und Geschichte. Der Titeltrack selbst ist inspiriert von der isländischen Gisli-Saga und führt in eine Welt aus Mord, Intrigen, schuldbeladenen Träumen und der Hoffnung auf Erlösung.

Die beiden LEAVES‘ EYES Sänger verraten uns über die neue Single:

„Unser Song of Darkness entführt euch in eine Welt dunkler Träume und innerer Konflikte, in der mystische Geister aus uralten Zeiten euer Schicksal lenken“, erklärt Alexander Krull, und fügt hinzu: „Eine tragische Liebesgeschichte, aber ohne Happy End.“