KAUNIS KUOLEMATON :: 2. Song vom kommenden Album

Die finnischen Düsteren Melancholiker KAUNIS KUOLEMATO, machen mit der Veröffentlichung ihrer zweiten Single „Maailman Ainut Ihminen“ den nächsten Schritt im Countdown zu ihrem fünften Studioalbum „Kun Valo Minussa Kuoli“. Der Track wird von einem neuen Musikvideo begleitet, das die Zuschauer in die für die Band typische emotionale Tiefe und introspektiven Themen eintauchen lässt. „Kun Valo Minussa Kuoli“ erscheint am 28. November über Noble Demon und kann hier vorbestellt werden:

https://music.nobledemon.com/valo

In their own words, KAUNIS KUOLEMATON capture the song’s emotional core: „Though you stand among those dearest to your heart, a hollow silence echoes within.“