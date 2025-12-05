JOURS PÂLES :: Neues Dark Metal Album im Fullstream

JOURS PÂLES ist ein Projekt von Spellbound (Sänger von AORLHAC) und mit „Résonances“ wurde nun das neue Album auf Les Acteurs de l’Ombre Productions veröffentlicht. Das zentrale Thema des Albums sind die Schwierigkeiten, die mit der Trennung eines Vaters von seinem Kind verbunden sind. Musikalisch im melancholischen bis krachigen Prog Dark Metal Bereich angesiedelt, kann man sich auf dem YouTube Kanal von „Atmospheric Black Metal Albums“ das gesamte Werk anhören.

