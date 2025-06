IN EXTREMO :: Rauhnächte Live – Winter 2025

IN EXTREMO begeben sich zum Abschluss ihres Jubiläumsjahres – in dem sie ihr 30-jähriges Bandbestehen gefeiert haben – noch einmal auf eine besondere Konzertreise, um ein aufregendes Jahr und 2025 gebührend zu verabschieden: Mit einer eigens zusammengestellten Setliste voller Highlights und Hymnen, im Kreis der Lieben, für einen furiosen Jahresausklang.

„Wir möchten unseren treuen Fans zum Ende dieser Ära noch einmal etwas ganz Besonderes präsentieren und mit diesen Konzerten einfach Danke sagen – so, wie man es von uns kennt: laut, hart, aber herzlich und mit einer gehörigen Portion Schalk im Nacken“, freut sich die Band auf ein donnerndes Finale Furioso 2025.

Als Special Guest bei fast allen Terminen mit an Bord: DOMINUM, die mit ihrer unerhörten Mixtur aus Power Metal und Zombie-Horror-Show dafür sorgen werden, dass dieses Package mit Sicherheit eines der explosivsten Spektakel zum Jahreswechsel wird.

In Extremo „Rauhnächte Tour 2025“

Präsentiert von Metal Hammer, Sonic Seducer, Rock Antenne

*Special Guests: Dominum

18.12.25 Wiesbaden – Schlachthof *

19.12.25 Erfurt – Messehalle `*

27.12.25 Berlin – Uber Eats Music Hall

28.12.25 Köln – Palladium *

29.12.25 München – Zenith

30.12.25 Leipzig – Haus Auensee *

Tour-Veranstalter: Stereo-Propaganda GmbH

Der Presale via www.eventim.de und dem In Extremo Shop startet am 27.06.2025 um 12.00 Uhr. Ab dem 02.07.2025 gibt es die Tickets an allen bekannten VVK Stellen