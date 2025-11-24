IN EXTREMO :: Burgentour 2026 angekündigt

Mit ihrer Burgentour haben IN EXTREMO schon früh ein Open-Air-Erlebnis definiert, das weit über ein Konzert hinausgeht: ein Spektakel aus Feuer, Geschichte und Klanggewalt. Im Sommer 2026 kehrt dieses Ausnahmeformat endlich zurück: Für 8 Termine bringen IN EXTREMO ihre Live-Shows an ausgewählte Burgen und historische Orte. Auf dem Programm stehen ikonische Hits, lange nicht gespielte Juwelen, mitreißende Melodien und die unverwechselbare Bühnenpräsenz einer Band, die seit 30 Jahren Maßstäbe setzt.
IN EXTREMO – BURGENTOUR 2026
24.07.26 Esslingen – Burg Esslingen
31.07.26 Ebern – Eyerichshof
01.08.26 Creuzburg – Burg Creuzburg
14.08.26 Koblenz – Festung Ehrenbreitstein
28.08.26 Klaffenbach – Wasserschloss
29.08.26 Satzvey – Burg Satzvey
04.09.26 A-Kufstein – Festung Kufstein
11.09.26 Hanau – Amphitheater
Der Vorverkauf startet am 26.11.2025 ab 12.00 Uhr im In Extremo-Ticketshop unter www.inextremo-tickets.de und bei Eventim unter www.eventim.de
Ab dem 01.12.2025 ab 12 Uhr gibt es die Tickets an allen bekannten VVK Stellen