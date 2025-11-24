IN EXTREMO :: Burgentour 2026 angekündigt

Mit ihrer Burgentour haben IN EXTREMO schon früh ein Open-Air-Erlebnis definiert, das weit über ein Konzert hinausgeht: ein Spektakel aus Feuer, Geschichte und Klanggewalt. Im Sommer 2026 kehrt dieses Ausnahmeformat endlich zurück: Für 8 Termine bringen IN EXTREMO ihre Live-Shows an ausgewählte Burgen und historische Orte. Auf dem Programm stehen ikonische Hits, lange nicht gespielte Juwelen, mitreißende Melodien und die unverwechselbare Bühnenpräsenz einer Band, die seit 30 Jahren Maßstäbe setzt.

IN EXTREMO – BURGENTOUR 2026

24.07.26 Esslingen – Burg Esslingen

31.07.26 Ebern – Eyerichshof

01.08.26 Creuzburg – Burg Creuzburg

14.08.26 Koblenz – Festung Ehrenbreitstein

28.08.26 Klaffenbach – Wasserschloss

29.08.26 Satzvey – Burg Satzvey

04.09.26 A-Kufstein – Festung Kufstein

11.09.26 Hanau – Amphitheater

Der Vorverkauf startet am 26.11.2025 ab 12.00 Uhr im In Extremo-Ticketshop unter www.inextremo-tickets.de und bei Eventim unter www.eventim.de

Ab dem 01.12.2025 ab 12 Uhr gibt es die Tickets an allen bekannten VVK Stellen