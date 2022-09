IMHA TARIKAT :: Neue Single vom kommenden Album

IMHA TARIKAT enthüllen den Videoclip “Radical Righteousness” als erste Single aus dem kommenden Album “Hearts Unchained – At War with a Passionless World”. Das neue Album der deutschen Black Metaller um Mastermind Kerem Yilmaz aka Ruhsuz Cellât soll am 2. Dezember via Lupus Lounge erscheinen. www.prophecy.de/artists/imha-tarikat

IMHA TARIKAT comment: “Die erste neue Single ‘Radical Righteousness’ handelt vom Ausstieg aus der Sucht nach Negativität, Konflikten, Gewalt und anderen Formen des emotionalen Leidens”, schreibt Kerem Yilmaz. “Dieser Prozess wird als Patt zwischen den seelischen Tiefen des Protagonisten und seinem Antagonisten dargestellt, der aus dem Inneren zu ihm spricht und als erhabenes und obskures Wesen dargestellt wird. Er empfängt den Protagonisten mit offenen Armen und versucht, ihn wieder im Pool des Schmerzes ertrinken zu lassen. Nachdem er die Essenz all dieser unerträglichen Emotionen betrachtet hat, kommt es zu einem Sinneswandel. Der Preis des Leids ist bezahlt, und es ist an der Zeit, als ein größeres Wesen als zuvor hervorzutreten. Der Antagonist muss mit allen Mitteln beseitigt werden, denn er will nur zerstören.”