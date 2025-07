GRAND CADAVER :: Neuer Track der Death Metaller mit prominenten Mitgliedern

Die schwedischen Old School Death Metaller GRAND CADAVER, bestehend aus aktuellen und ehemaligen Mitgliedern von DARK TRANQUILLITY, THE HALO EFFECT, TIAMAT, NOVARUPTA und KATATONIA, meldet sich mit seinem bisher explosivsten Material zurück: der neuen EP „The Rot Beneath“, die am 15. August über Majestic Mountain Records erscheinen wird. Die Veröffentlichung wird auf Vinyl erhältlich sein, zusammen mit einer limitierten Neuauflage ihres gefeierten Debüts „Into the Maw of Death“ aus dem Jahr 2021. Heute enthüllt die Band einen brandneuen Track, „Darkened Apathy“.

Preorder: https://www.majesticmountainrecords.com/products/grand-cadaver-the-rot-beneath-pre-order