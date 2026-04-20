„Geystergeschichten“ :: Düsteres Hörbuch des EDEN WEINT IM GRAB Frontmanns

Der Berliner Musiker und Autor SASCHA BLACH veröffentlicht mit „Geystergeschichten“ am 19. Mai ein Hörbuch, das seine gleichnamige Buchveröffentlichung von 2014 erstmals in ein atmosphärisches Spoken-Word-Format überführt. Die 15 Kurzgeschichten basieren auf Songtexten der Eden-Weint-Im-Grab-Alben „Geysterstunde“ I & II und entfalten einen düsteren Kosmos zwischen Horror, Spuk, Jenseitskontakten und metaphysischen Fragen. Mehr als zehn Jahre nach der Buchveröffentlichung setzte Blach das Hörbuch-Projekt in Eigenregie um – von der Lesung über die Aufnahme bis zur Postproduktion. Als Sänger und kreativer Kopf von EDEN WEINT IM GRAB (unter dem Namen Alexander Paul Blake) interpretiert er so seine eigenen Songtexte neu: Die ursprünglichen Lyrics wurden in Prosa überführt, erweitert und oft komplett umgedeutet. Doch was bleibt, ist das düster-morbide Ambiente und der Versuch, mit der Taschenlampe ins Dunkel eines riesigen metaphysischen Universums zu leuchten. „Geystergeschichten“ richtet sich an Fans atmosphärischer Erzählformate und ist ab dem 19. Mai 2026 als Download über www.wintersolitude.de sowie über gängige Hörbuch-Streaming-Plattformen erhältlich.

Hörprobe:

Gang durch ein modriges Beinhaus: