Die kathartische Black Metal Band GAEREA hat ihr neues Album “Mirage” bereits vor der Veröffentlichung komplett gestreamt. Das neue Werk, das am 23. September 2022 via Season of Mist das Licht der Welt erblicken wird, kann aber bereits am 22. September in voller Länge angehört werden. https://www.facebook.com/gaerea

GAEREA stehen kurz vor dem Start ihrer bereits angekündigten Europatournee, die zusammen mit ihren Labelkollegen GAAHLS WYRD und SAOR am 30. September beginnt.