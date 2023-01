FVNERALS :: Neue Single „Yearning“

Die Dark Doom Band FVNERALS veröffentlichen den beklemmenden und düsteren neuen Track „Yearning“, der aus dem kommenden Album „Let the Earth Be Silent“ des Duos stammt. Die Veröffentlichung des beeindruckenden Albums ist für den 3. Februar 2023 geplant. Details zum Album können unten eingesehen werden. www.fvnerals.com

FVNERALS werden auch die Vorgängeralben „The Light“ (2014) und „Wounds“ (2016) als Digipak und auf schwarzem Vinyl am 3. Februar 2023 neu auflegen.

FVNERALS comment: „The song was written as a reflection on hopelessness and uncertainty“, guitarist Syd Scarlet explains. „Yearning for resignation, we often find ourselves reaching for closure in a world that seems to endlessly repeat its failures, blinded by the absurdity of religious beliefs and humanity’s denial of its own burden.“