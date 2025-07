FOLKFIELD FESTIVAL 2025 :: Zum dritten Mal laden SCHANDMAUL ein

Mit dem Folkfield Festival geht am 13.09.25 in die nächste Runde. Zum dritten Mal laden SCHANDMAUL ins Amphitheater Gelsenkirchen, um vor stimmungsvoller Kulisse mit befreundeten Bands dem Folk- und Mittelalter-Rock zu frönen. Neben dem Headliner-Auftritt der Süddeutschen darf man sich in diesem Jahr auf weitere namhafte Bands wie dArtagnan, Mr. Hurley & Die Pulveraffen, Korpiklaani, Manntra, Storm Seeker und Kupfergold freuen. Es gibt auch einen Mittelaltermarkt und die Möglichkeit zum Zelten.

am 13.09.25 im Amphitheater- Gelsenkirchen

Mit:

Schandmaul

dArtagnan

Mr. Hurley & Die Pulveraffen

Korpiklaani

Manntra

Storm Seeker

Kupfergold