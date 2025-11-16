ELLENDE :: Neue Single & Video veröffentlicht

Die österreichische Atmopsheric Black Metal Formation ELLENDE präsentiert ihr sechstes Album „Zerfall“, welches am 2.1.2026 via AOP Records erscheinen wird. Der neue Vorbote daraus ist die Single „Wahrheit Teil II“.

https://www.ellende.at / https://shop.aoprecords.de

Zitat L.G.:“Wahrheit Teil II“ handelt von den furchterregenden und mächtigen Kräften im Universum und der Illusion, dass wir irgendwie die Kontrolle haben. Es ist aber auch eine Geschichte über Rebellion, Willenskraft und Freundschaft. Ich habe dieses gesamte Video in neun Monaten selbst erstellt und animiert. Danke, dass ihr dabei seid. Viel Spaß!“