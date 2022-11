DORNENREICH :: Special Akustik-Show für Dortmund im März geplant

DORNENREICH haben für den 4. März 2023 eine besondere Akustik-Show in der Pauluskirche, Dortmund, angekündigt. Mit diesem Kirchenkonzert setzen die Österreicher ihre Konzertreihe Mystic Places fort. Diese Veranstaltungen folgen einem bestimmten Spannungsbogen, bei dem DORNENREICH Stücke aus ihrem gesamten Katalog präsentieren – darunter selten gespielte Klassiker wie „Reime faucht der Märchensarg“, „Dem Wind geboren“ und „Ich bin ein Stern“. www.dornenreich.com

DORNENREICH kommentieren: „Wir lieben es, an spirituellen Orten aufzutreten, die die subtile Kraft der akustischen Musik verstärken“, schreibt Sängerin Eviga. „Diese Konzerte sind Versammlungen von Menschen, die sich für Musik begeistern, und gemeinsam schaffen wir die besondere Magie einer Live-Performance. Das ist seit mehr als einem Jahrzehnt das Markenzeichen unserer Mystic Places Konzerte. Es ist eine Weile her und wir können es kaum erwarten, euch in der Pauluskirche zu treffen. Wir sehen uns in Dortmund!“