Das 8. Album der italienischen Dark Gothic Meister DISMAL, „Via Entis“, wird am 27. Januar 2023 über Aural Music veröffentlicht. Das Album ist eine Mischung aus magischen und theatralischen Atmosphären; ein Konzeptalbum in Form von musikalischen und gothischen Märchen. Heute hat die Band mit der Single und dem animierten Video „All Is One“ einen neuen Vorgeschmack auf ihr kommendes Werk veröffentlicht. https://www.facebook.com/dismal.thewaltzofmind