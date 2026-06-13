DIE KAMMER :: Neue Single feat. Anke Hachfeld/Mila Mar

DIE KAMMER veröffentlichen eine weitere Single aus ihrem im September erscheinenden Longplayer „Season VI: We Destroy What We Love“. Zum Song „The Fall of the Sun“ feat. Anke Hachfeld/Mila Mar ist zudem ein Lyric Video online gegangen.
Album-Preorder als Fanbox, Vinyl und CD:
https://nocut.shop/de/die-kammer-season-vi-we-destroy-what-we-love
Die Kammer: Season VI – TOUR 2026
Support: Benni Cellini
Präsentatoren: Orkus, Musix, SLAM, NoCut
Do, 05.11.2026, Hamburg, Logo
Fr, 06.11.2026, Leipzig, Moritzbastei
Sa, 07.11.2026, Berlin, Privatclub
Fr, 13.11.2026, Hannover, Subkultur
Sa, 14.11.2026, Köln, Helios37
Do, 03.12.2026, München, BS Club
Fr, 04.12.2026, Würzburg, B-Hof
Sa, 05.12.2026, Bochum, Rockpalast
So, 06.12.2026, Wiesbaden, Kesselhaus