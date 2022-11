DER TRAUERSCHWAN :: Letzte Single vor Album-VÖ der Blackened Doom Metaller

Die schwedische Blackened Doom Metal-Band DER TRAUERSCHWAN, die 2021 von Komponist und Mastermind Tristan Moreau gegründet wurde, hat die dritte und letzte Single des kommenden Debütalbums „Sanguinare Vampiris“ veröffentlicht. Das Album wird am 25. November 2022 über Soulseller Records veröffentlicht.

Pre-order options for CD, LP and digital versions: https://soulsellerrecords.bandcamp.com

Info: Mit Einflüssen, die von Summoning bis My Dying Bride reichen, bietet DER TRAUERSCHWAN eine einzigartige Mischung aus düsterem Doom- und Black Metal mit vampirischen Texten, die durch eindringliches Songwriting zum Ausdruck kommen.