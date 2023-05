DEIMHAL :: Neuer Track der Symphonic Black Metaller

Die Symphonic Black Metaller DEIMHAL haben ihre zweiten Single, „Ikuisen Kuoleman Kaipuu“, aus ihrer kommenden EP „The Grand Gathering“ veröffentlicht. „Ikuisen Kuoleman Kaipuu“ enthält einen auf Finnisch geschriebenen Text, der eine Hommage an die Wurzeln der Band ist und sich mit der Dunkelheit des menschlichen Geistes beschäftigt. Die Single wird von einem Musikvideo begleitet. https://deimhal.bandcamp.com/

Info: Deimhal was formed by Mika Tönning, a former member of renowned underground bands such as Catamenia, Creinium, and Dawn Of Relic. Drawing inspiration from bands like Dimmu Borgir, Satyricon, and Abbath, Deimhal has crafted a distinct symphonic black metal sound that continues to captivate fans worldwide.