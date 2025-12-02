DE MORTEM ET DIABOLUM :: Am nächsten Wochenende entflammt die dunkle Flamme des Black Metals

Vorbericht zum DE MORTEM ET DIABOLUM 2025
am 05.+06.12.2025 in Berlin, Orwohaus
Es ist wieder soweit: Das kommende Wochenende markiert erneut einen Meilenstein im kulturellen Veranstaltungskalender der Hauptstadt, wenn ein schwarzer Tsunami aus Klang und Atmosphäre die Stadt erschüttert. Das renommierte Festival DE MORTEM ET DIABOLUM kehrt in seine nächste Auflage zurück – und das erneut am vertrauten Austragungsort: dem ORWO Haus.
Die diesjährige Ausgabe präsentiert eine vielfältige Palette an Ausdrucksformen des Black Metal, die von klassischen Old-School-Ansätzen bis hin zu innovativen, modernen Interpretationen reicht. Dabei werden sowohl atmosphärische als auch depressive Spielarten des Genres abgedeckt, um den unterschiedlichen Facetten der schwarzen Kunst gerecht zu werden.
Das Line-up vereint sowohl etablierte Acts als auch aufstrebende Künstler, was die Veranstaltung zu einem wahren Schmelztiegel der schwarzen Szene macht – und das zu einem äußerst attraktiven Eintrittspreis.
Möge die dunkle Flamme des Black Metals unsere Herzen entflammen und uns ein unvergessliches, kraftvolles Wochenende bescheren.
Nachfolgend finden Sie die detaillierte Running-Order des Festivals.
Freitag 04.12.
14:30 Ultima Necat
15:40 Nyrst
16:50 Vorga
18:05 Omegaetrnum
19:25 ArsGoatia
20:45 Sunken
22:05 Ellende
23:35 Austere
01:05 Abduction
Samstag 05.12.
14:30 Nail by Nail
15:40 Necronautical
16:50 Wode
18:05 The omega swarm
19:25 Dymna Lotva
20:45 Merrimack
22:05 Tsjuder
23:35 Thy Light