DE MORTEM ET DIABOLUM :: Am nächsten Wochenende entflammt die dunkle Flamme des Black Metals

Vorbericht zum DE MORTEM ET DIABOLUM 2025

am 05.+06.12.2025 in Berlin, Orwohaus

Es ist wieder soweit: Das kommende Wochenende markiert erneut einen Meilenstein im kulturellen Veranstaltungskalender der Hauptstadt, wenn ein schwarzer Tsunami aus Klang und Atmosphäre die Stadt erschüttert. Das renommierte Festival DE MORTEM ET DIABOLUM kehrt in seine nächste Auflage zurück – und das erneut am vertrauten Austragungsort: dem ORWO Haus.

Die diesjährige Ausgabe präsentiert eine vielfältige Palette an Ausdrucksformen des Black Metal, die von klassischen Old-School-Ansätzen bis hin zu innovativen, modernen Interpretationen reicht. Dabei werden sowohl atmosphärische als auch depressive Spielarten des Genres abgedeckt, um den unterschiedlichen Facetten der schwarzen Kunst gerecht zu werden.

Das Line-up vereint sowohl etablierte Acts als auch aufstrebende Künstler, was die Veranstaltung zu einem wahren Schmelztiegel der schwarzen Szene macht – und das zu einem äußerst attraktiven Eintrittspreis.

Möge die dunkle Flamme des Black Metals unsere Herzen entflammen und uns ein unvergessliches, kraftvolles Wochenende bescheren.

Nachfolgend finden Sie die detaillierte Running-Order des Festivals.

Freitag 04.12.

14:30 Ultima Necat

15:40 Nyrst

16:50 Vorga

18:05 Omegaetrnum

19:25 ArsGoatia

20:45 Sunken

22:05 Ellende

23:35 Austere

01:05 Abduction

Samstag 05.12.

14:30 Nail by Nail

15:40 Necronautical

16:50 Wode

18:05 The omega swarm

19:25 Dymna Lotva

20:45 Merrimack

22:05 Tsjuder

23:35 Thy Light