CRAVING :: 1. Musikvideo zum neuen Album

Nach ihrem Album „By The Storm“ (2016), erscheint mit „Call Of The Sirens“ am 19. Mai 2023 der vierte Longplayer der Epic Extreme Metal Band CRAVING. „Call Of The Sirens“ wird als Vinyl, CD und Digitalen Formaten über Massacre Records erhältlich sein. Heute stellte die Band einen ersten Song vor, den Album Titel Track „Call Of The Sirens“, feat. Michelle Bouma und Esther Sarai Deviers am Gast-Gesang. Preorder: https://lnk.to/callofthesirens

Auf ihrem kommenden Werk setzt die Band ihr Konzept aus melodischem Black und Death Metal mit einer Portion traditionellem Heavy Metal fort. DasAlbum enthält zwei Coverversionen als Bonus: „Shum“ von der ukrainischen Elektro-Folk-Band Go_A und „El Diablo“ von der griechischen Sängerin Elena Tsagrinou. Die Texte auf „Call Of The Sirens“ sind in vier verschiedenen Sprachen verfasst: Deutsch, Englisch, Russisch und Ukrainisch. Neben zahlreichen Gast-Musikern, gibt sich ebenfalls Cradle Of Filth Gitarrist Marek „Ashok“ Šmerda im Solo des Songs „Gods Don’t Negotiate“ die Ehre.