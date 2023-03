CRADLE OF FILTH :: Brandneuer Track und Live-Album Ankündigung

Während die Fans sehnsüchtig auf das Folgewerk von CRADLE OF FILTHs Album „Existence Is Futile“ warten, haben die Extrem-Metal-Legenden um Szene-Ikone Dani Filth die Rufe ihrer Anhängerschar erhört und veröffentlichen am 28. April 2023 mit „Trouble And Their Double Lives“ das erste Live-Album seit über 20 Jahren.

CRADLE OF FILTH haben das Album zwischen 2014 und 2019 während verschiedener Shows in den USA, Europa, Australien sowie ihrer „Cryptoriana World Tour“ samt darauffolgenden Terminen aufgenommen. Es erscheint am 28. April 2023 via Napalm Records – inkl. absoluter Klassiker, Fan-Favoriten und zwei brandneuer Songs.

Produziert, gemischt und gemastert von Scott Atkins in den Grindstone Studios in Suffolk, England, mit Aufnahmen von Danny B, enthält die brandneue Live-Attacke nicht nur eine Reihe von Fan-Favoriten aus der umjubelten Diskografie der Briten, sondern auch zwei Bonustracks sowie zwei völlig neue Songs. Klassiker wie „Nymphetamine (Fix)“, „Bathory Aria” und „Blackest Magick in Practice“ treffen auf „She is a Fire“ und „Demon Prince Regent“.

Der brandneue, fesselnde Studiotrack „She is a Fire“ ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar.

CRADLE OF FILTH Mastermind Dani Filth zu „She is a Fire“:

„‘She is a Fire‘ und ‚Demon Prince Regent‘ wurden beide nach den Aufnahmen zu Existence Is Futile geschrieben und stellen eine perfekte, wenn auch nicht unbedingt zusammenhängende, Verbindung zwischen unseren Nuclear Blast-Tagen und dem kommenden Album dar, das über Napalm Records erscheint. Es sollte immer ein Doppelalbum werden, also dachten wir einfach: ‚Scheiß drauf! Lasst uns auch noch etwas neues Material darauf packen! Das absolute Schlimmste aus beiden Welten!

Der Song selbst handelt vom Inbegriff brennender Leidenschaft, der dunklen Inspiration der Liebe und der Kreatur, die sie entfacht hat.“