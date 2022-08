CHARLOTTE WESSELS :: Ex-DELAIN Sängerin it 3. neuer Single + Video

Die niederländische CHARLOTTE WESSELS (Ex-DELAIN) setzt ihre Solo-Reise fort und veröffentlicht ihre neueste Single, “Toxic”, aus ihrem kommenden zweiten Album, “Tales From Six Feet Under Vol II,” das am 7. Oktober 2022 über Napalm Records erscheint. https://linktr.ee/charlottewessels

Info:

Auf “Tales From Six Feet Under Vol II” zeigt CHARLOTTE WESSELS’ künstlerisches Talent keine Grenzen auf. Ihre künstlerische und intellektuelle Raffinesse, mit der sie Texte, Instrumentalstücke, Gesang und sogar die Produktion meistert, ist unvergleichlich. Neben ihrem eigenen kreativen Einfluss ist auf dem Album auch die delikate Gitarrenarbeit von DELAINs Ex-Bandkollegen Timo Somers zu hören.

Es könnte leicht sein, dass der entspannte Eröffnungsbeat ihrer neuesten Single ein falsches Gefühl der Sicherheit vermittelt, aber lassen Sie sich nicht täuschen: CHARLOTTE WESSELS’ macht auf ihrer neuesten Single “Toxic” keine Gefangenen. Der Track beginnt mit spannungsgeladenen, magischen Klängen, die zusammen mit dem anspruchsvollen Text eine perfekte Symbiose bilden. Die atmosphärischen Klänge werden durch harte Gitarrenriffs und knurrende Schreie ergänzt. Ihrem Metal-Ursprung treu bleibend, beweist CHARLOTTE WESSELS einmal mehr, dass sie sich nicht um Grenzen schert! Sie kombiniert mühelos verschiedene Genres, macht Vielseitigkeit zu ihrem Markenzeichen und präsentiert einen atmosphärischen Sound mit explosivem Potential.