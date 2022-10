CAVERNOUS GATE :: Debütalbum im Fullstream

CAVERNOUS GATE haben ihr Debütalbum “Voices from a Fathomless Realm” bei Lupus Lounge veröffentlicht und streamen es bei YouTube in voller Länge. “Voices from a Fathomless Realm” ist das erste Full-Length-Album von CAVERNOUS GATE. Die deutsche Death-Doom-Formation ist ein Soloprojekt des Multiinstrumentalisten Sebastian “S.K.” Körkemeier. Sebastian hat HELRUNAR unter dem Pseudonym Alsvartr mitbegründet und unterstützt außerdem Markus “Schwadorf” Stocks Black Metal Projekt SUN OF THE SLEEPLESS sowie EMPYRIUM live.

http://lnk.spkr.media/cavernous-gate-voices