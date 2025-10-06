BLAKLIGHT :: 3. Dark Synthpop Track vom kommenden Album

Das in Los Angeles ansässige Dark Synthpop Trio BLAKLIGHT kehrt mit seiner neuen Single „Leave a Light On“ zurück. Die Veröffentlichung war am 3. Oktober 2025 und der Track ist der dritte Vorgeschmack auf ihr Album „The Haunting of Us“, das im Dezember erscheinen wird.

Order & Listen: https://blaklight.bandcamp.com/album/leave-a-light-on

Info:

Getragen von hypnotischen Rhythmen, schimmernden Synth-Layern und sehnsüchtigen Vocals ist „Leave a Light On“ eine Meditation über Liebe, Distanz und die zerbrechlichen Fäden, die Verbindungen in der Dunkelheit aufrechterhalten. Texte wie „Leave a light on as we sway / The only thing we have that’s true“ (Lass das Licht an, während wir uns wiegen / Das Einzige, was wir haben, das wahr ist) fangen die schmerzliche Mischung aus Hingabe und Melancholie des Songs ein, vor dem Hintergrund stimmungsvoller Synth-Landschaften, die sowohl von Dringlichkeit als auch von Zurückhaltung pulsieren.