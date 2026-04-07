BELPHEGOR :: „Pestapokalypse VI“ neu aufgelegt

Mystic Production startet unter exklusiver Lizenz von Nuclear Blast die „Classic Blast“-Reihe mit einer Neuauflage von BELPHEGOR’s „Pestapokalypse VI“.

Hier bestellen: https://mystic-production.com

Erhältliche Formate:

1CD Mediabook (20-seitiges Booklet)

1LP Sunburst-Vinyl (Gatefold, 180 g)

1LP Splatter-Vinyl (Gatefold, 180 g)

Info:

„Pestapokalypse VI“, das erstmals 2006 erschien, etablierte sich schnell als eines der kompromisslosesten und blasphemischsten Alben seiner Zeit. Angetrieben von unerbittlichen Blastbeats, messerscharfen Riffs und provokativen, antireligiösen Themen fängt das Album BELPHEGOR in ihrer wildesten und fokussiertesten Form ein.

Die Produktion schafft eine präzise Balance zwischen roher Aggression und klanglicher Klarheit, wodurch die technische Brillanz und Intensität der Band zur Geltung kommen, während gleichzeitig eine erstickende, bedrückende Atmosphäre erhalten bleibt.