BELPHEGOR :: Neue Single „Scarlet Beast – Leviathan“

Mit „Scarlet Beast – Leviathan“ melden sich BELPHEGOR zurück. Die Single erscheint pünktlich zum Start von BELPHEGORs Nordamerika-Tour „Praise The Beast“ und markiert den Beginn eines neuen Kapitels, das die Band direkt auf die Bühne trägt.

Der Song fordert Unterwerfung. Statt blindem Tempo dominieren Spannung, Dichte und pure Autorität das Geschehen. Ritualistische Black-Metal-Atmosphäre trifft auf das zermalmende Gewicht von Death Metal…

Begleitet wird die Single von einem kargen, kompromisslosen Musikvideo, das die Essenz wahrer Finsternis einfängt. Roh, dreckig und ohne falsche Effekte konzentriert sich der Clip auf rituelle Bildsprache, Schatten und Verfall. Kein Spektakel, sondern Beschwörung.