BEFORE THE DAWN :: Vertrag mit Napalm Records für neues Album in 2023

Napalm Records verkündet das Signing der finnischen Melodic Death Metal Band BEFORE THE DAWN. BEFORE THE DAWN befinden sich derzeit wieder im Studio und sind bereit, die Bühnen mit einem brandneuen Lineup zu erobern. Die Band entstand ursprünglich als Soloprojekt des finnischen Metal-Award-Gewinners Tuomas Saukkonen (Wolfheart), doch im Laufe der Jahre gab es mehrere Besetzungswechsel. Mit dem neuen Lineup stellt die Band ihre bisher größte Veränderung vor. Der frühere Gitarrist und Sänger Saukkonen ist hinter das Schlagzeug gewechselt, und der talentierte Voice Of Finland 2022-Finalist Paavo Laapotti hat alle Aufgaben des Sängers übernommen.

Info: Die 1999 gegründete Band BEFORE THE DAWN war eine der erfolgreichsten finnischen Metal-Bands der frühen 2000er Jahre. Seit ihrer Beerdigung im Jahr 2013 haben Hunderttausende neuer Fans ihre Musik auf Streaming-Plattformen entdeckt, ganz ohne Promotion und ohne Beteiligung von Labels. Ob die Musik die Leute gefunden hat oder die Leute die Musik – man kann es nicht genau sagen, aber nachdem sie fast ein Jahrzehnt lang inaktiv waren, kehren BEFORE THE DAWN nun stärker denn je zurück!