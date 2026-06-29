AUTUMNBLAZE :: Neues Album „Glut“ ist erschienen

Die deutsche Dark-Rock-/Metal-Band AUTUMNBLAZE hat ihr neues Studioalbum „Glut“ am 26. Juni über Argonauta Records veröffentlicht.

https://www.facebook.com/autumnblaze.band

https://www.facebook.com/ArgonautaRecords

Die Erstausgabe von „Glut“ erscheint als exklusive, limitierte Doppel-CD-Edition mit zwei unterschiedlichen Versionen des Albums.

CD 1 enthält den Hauptmix des Albums, gemischt und gemastert von Markus Stock (Empyrium, The Vision Bleak), der die volle emotionale Tiefe, Wärme und klangliche Klarheit des endgültigen Albumerlebnisses vermittelt.

CD 2 präsentiert einen alternativen Mix und Master, der im Studio Greywolf von Charles Greywolf erstellt wurde, der unter anderem für seine Arbeit mit Powerwolf bekannt ist. Es handelt sich hierbei nicht um Bonusmaterial, sondern um alternative Versionen derselben Songs, die eine rauere, instinktivere und unmittelbarere Perspektive auf das Album bieten.