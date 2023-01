ASTARI NITE :: Neue Single zu Ehren von David Bowie

ASTARI NITE, die Post Punk / Alternative Rock Band, stellen ihre neue Single „Bowie In Daydreams“ vor. Der Track ist eine Hommage an den legendären David Bowie und wird zu Ehren seines Todestages veröffentlicht. Er folgt auf die im letzten Sommer veröffentlichte, elektronisch geprägte Single „Ashtray Ballet“. https://lnk.fu.ga/astarinite_bowieindaydreams

In dieser Hommage an die Unschuld und die dunkle Fantasie steuert das Quartett auf eine dunkle elektronische Glamrock-Konstellation zu und streichelt die dunklen Alt-Rock-Balladen der 90er Jahre mit massiven, verzerrten Gitarren und unterirdischen EBM-Synthies. Dennoch bleiben sie ihren okkulten, filmischen Themen treu und bringen dich irgendwie nach Hause.

Erwarte kompromisslose Texte zusammen mit eigensinnigen Klangfeldern in ihrer Komposition, während die Band dich durch ihre Alternative-Rock-Einflüsse führt, von Placebo bis Nine Inch Nails und tiefer in den Untergrund.