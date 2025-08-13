ASPHYX :: Vinyl Releases von „Crush The Cenotaph“

Ursprünglich nur ein einziges Mal auf Vinyl erschienen, markiert „Crush The Cenotaph“ einen entscheidenden Moment in der Entstehung des legendären „The Rack“-Albums von ASPHYX. Mit den Studio- und Live-Aufnahmen festigte sich hier der typische ASPHYX-Sound – erstmals mit dem unverkennbaren Gesangsstil von Martin van Drunen. Ein essenzielles Stück Death-Metal-Geschichte, das nun auf Vinyl zurückkehrt.

„Crush The Cenotaph“ erscheint am 05.12.2025 in folgenden Formaten über Supreme Chaos Records:

Black Vinyl

„Bloody Wood“ Ultra Clear/Black/Rusty Red Marbled (ltd. 250)

Golden Vinyl (ltd. 200)

„Blood Wood Nails“ (ltd. 50) – Nur exklusiv im SCR Shop

„Splatter“ (ltd. 100) – Nur exklusiv im SCR Shop

Preorder: https://supremechaos.com/artists/asphyx/