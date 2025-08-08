ASPHYX + KEITZER + WILT :: Old School Deather on Tour

Ankündigung für Asphyx, Keitzer und Wilt

in Bad Oeynhausen, Die Druckerei am 12.09.2025

ASPHYX kommen nach Bad Oeynhausen in Die Druckerei (https://dbbo.de/live-musik), als einzigem Halt in Deutschland. Die niederländischen Old School Deather sind wieder auf Tour. Wer erinnert sich nicht an das legändere Debut Album „The Rack“? Damals noch räudiger Death Metal fuhr man mit späteren Alben auch mal in doomigere Gewässer. Allen voran der mittlerweile fast 60 Jahre alte Martin van Drunen, der immer noch aus der Kehle krächzt das einem der Beckendoden erweicht.

Als Support geht es mit KEITZER noch knüppeliger zur Sache. Die Band, die aus Münster, Essen und Umgebung zusammenkommt, bietet Deathgrind in Reinkultur. Als zweiter Support mit im Boot ist Old Sound Death Metal von WILT aus Bünde. Freunde des Boss HM-2 Pedals werden hier auf ihre Kosten kommen und Legenden wie Entombed und Dismember werden hier gehuldigt bis die Kabel glühen. Wir sehen uns im Moshpit!