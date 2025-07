AMORPHIS :: 2. Single „Bones“ vom kommenden Album

AMORPHIS haben ihre neue Single „Bones“ veröffentlicht, ein Vorgeschmack auf ihr kommendes Album „Borderland“, das am 26. September 2025 über Reigning Phoenix Music erscheinen wird. Im Gegensatz zur ersten Single des Albums, „Light And Shadow“, die einen eher aufmunternden Ton anschlug, taucht Bones“ in dunkleres, schwereres Gebiet ein. Textlich reflektiert „Bones“ den Überlebenskampf der finnischen Vorfahren und verleiht dem Song Tiefe und Gewicht.

Listen: https://amorphis.rpm.link/bonesPR

„As a starting point, I wanted to prove that even a keyboard player can create an AMORPHIS song which is based on a heavy riff, and to everyone’s surprise, ‚Bones‘ turned out to be the heaviest „Borderland“ song,“ reveals keyboardist Santeri Kallio.