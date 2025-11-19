AETHERNAEUM :: Comeback in 2026 geplant

Die Berliner Folk Black Metal Band AETHERNAEUM verkündet in den Sozialen Medien: „In den vergangenen Monaten haben wir – in neuem Line-up – im Stillen an einem neuen Album gearbeitet und möchten nun nicht länger hinter dem Berg halten. Nachdem wir Aethernaeum 2017 zu Grabe getragen hatten, keimte über die Jahre immer wieder der Wunsch auf, dieser Stilistik doch noch einmal Raum zu geben. Da innerhalb der aktuellen Eden Weint Im Grab-Besetzung großes Interesse bestand, künftig wieder beide Bands parallel laufen zu lassen, war auch das Line-up schnell geklärt (2017 hatten wir nach dem Ausstieg zweier Mitglieder keine komplette Besetzung mehr). Die ersten Demos klangen vielversprechend, und so wollen wir das Jahr 2026 nutzen, um ein neues Album zu vollenden und uns für Live-Shows ab Ende 2026 oder spätestens 2027 vorzubereiten. Booking- und Labelanfragen sind ab sofort willkommen, da wir vieles wieder von Grund auf neu aufbauen müssen. Weitere Infos folgen in den nächsten Wochen und Monaten.“ https://www.facebook.com/AethernaeumOfficial