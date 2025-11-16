ADVOCATUS DEI :: Neue Single „Los Perdidos“

Nach ihrem Debütalbum „Eiszeit“ und der atmosphärischen Single „Land“ melden sich die deutschen Gothic Rocker ADVOCATUS DEI mit „Los Perdidos“ zurück – dem ersten Vorgeschmack auf ihr kommendes Album „NEIN“, das Anfang 2026 erscheinen soll. Die Band ist stolz darauf, El Gurú für dieses Projekt gewonnen zu haben, den charismatischen Sänger der argentinischen Band AMÁUTICA, Die Veröffentlichung enthält zwei Versionen des Songs: das Original, das pulsierend, düster und voller Energie ist, und „The Lost Mix“, eine eher sphärische Interpretation, die reduzierter und räumlicher wirkt, wobei Gitarren und Schlagzeug in den Hintergrund treten, um Atmosphäre und Emotionen Raum zu geben. Die Single wurde am 13. November 2025 auf allen großen Streaming- und Download-Plattformen veröffentlicht.

https://advocatusdei.de / https://advocatusdei.bandcamp.com/