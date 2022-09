ACOD :: Melodic Black Metaller mit neuem Video

Die französischen Melodic Black Metaller ACOD bereiten sich auf die Veröffentlichung ihres neuen Albums “Fourth Reign Over Opacities And Beyond” vor, das am 16. September über Les Acteurs de l’Ombre Productions erscheinen wird. Zur Unterstützung des neuen Albums hat die Band ein brandneues Musikvideo für den bereits vorab veröffentlichten Track “The Prophecy Of Agony” veröffentlicht.

“Fourth Reign Over Opacities And Beyond” was recorded during 2021 at Fascination Street Studios. Mix by Linus Corneliusson and master by Jens Borgen. Stunning artwork by Paolo Girardi. The album is available for purchase at https://lesacteursdelombre.net/product-category/bands/acod/