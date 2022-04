:WUMPSCUT: :: Neue EP Ende April

Wumpscut (:wumpscut:) ist Rudy Ratzinger, der deutsche Elektronikkünstler, der das Projekt 1991 ins Leben rief. Durch Dutzende von Veröffentlichungen hat Wumpscut einer treuen Fangemeinde immer wieder düstere, thematische elektronische Musik präsentiert, die im letzten Jahr zu “Fledermaus 303” führte, dem ersten neuen Material seit vier Jahren. Jetzt, im Jahr 2022, kehrt WUMPSCUT mit einer neuen EP mit dem Titel “For Those About To Starve” zurück. Die neue EP enthält 4 neue Tracks und 4 Instrumentalversionen, die am 29. April 2022 von Metropolis auf Compact Disc sowie auf allen digitalen und Streaming-Plattformen veröffentlicht werden.

https://www.metropolis-records.com/artist/wumpscut

https://metropolisrecords.bandcamp.com/album/for-those-about-to-starve