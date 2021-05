WORMWOOD :: Neues Video zu “The Archive”

Die schwedischen Melodic Black Metaller WORMWOOD veröffentlichen am 16.07.2021 via Black Lodge ihr drittes Album mit dem Titel “Arkivet” (“Das Archiv”). Der Albumtitel ist der Name einer Dokumentensammlung, in der man für seine Hinterbliebenen die Bestattungsarrangements beschreibt, worin sich zudem wichtige Unterlagen befinden, letzte Wünsche usw. Jetzt präsentieren WORMWOOD ein Musikvideo zum Albumopener “The Archive”, das die Verzweiflung nach einer beispiellosen Katastrophe im Jahr 2023 zeigt. Gedreht wurde es in der Gemeinde Norrtälje und in Stockholm.

Dies ist die letzte Geschichte, die von den wenigen Überlebenden der Apokalypse geschrieben wurde und die sich mit dem befasst, was der Mensch nicht getan hat, um das zu bewahren, was wir einst hatten.

Die Handlung im Video basiert auf dem genannten Buch “The Archive” des schwedischen Autors Mikael Strömberg, das der Vinylversion beiliegt. Das Buch beschreibt, was im Musikvideo und danach passiert.

Das Konzept hinter “Arkivet” ist simpel: Das Ende der Welt aufgrund menschlicher Dummheit. Im Speziellen geht´s um die Unfähigkeit der Menschheit, sich der Natur anzupassen und ihrem folgerichtigen und berechtigten Untergang. Das passt momentan besser denn je.

“Arkivet” erscheint u.a in einer Doppel-LP-Version mit geetchter D-Seite und dem gleichnamigen Roman im 12″-Format (auf Schwedisch und Englisch).