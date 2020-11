WORMWOOD :: Im Studio für Album Nummer 3

Die Melodic Black Metaller WORMWOOD sind ins Studio gegangen, um ihr drittes Album aufzunehmen, das nächstes Jahr bei Black Lodge Records erscheinen soll. Im letzten Februar wurde ihr 2017er Debüt der Schweden, “Ghostlands-Wounds From A Bleeding Earth”, neu veröffentlicht. https://www.facebook.com/WormwoodSWE

Tobias (Wormwood) says;

“The drums have been finalized for our third full-length album. As usual we will have something new and different but still having that Wormwood vibe. Expect a big and melancholic sound while joining us on our darkest journey so far.”