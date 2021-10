WOLFTOPIA :: 2. Vorabsingle vom Debütalbum

“Wash the Spears” ist die zweite Single aus dem kommenden Debütalbum “Ways of the Pack” (erscheint am 17. Dezember 2021 über Inverse Records) der finnischen Melodic Death Metal Band WOLFTOPIA. https://www.facebook.com/wolftopiaband / https://wolftopia.bandcamp.com

“Von den eingängigen Gitarrenakkorden des Intros, gespielt von Frontmann Aleksander Okhotnikov, bis zu den letzten majestätischen synthetischen Trompeten und Waldhörnern, programmiert von Ossi Peltoniemi, strotzt dieser Song vor unkompliziertem Power Metal der Achtziger.”