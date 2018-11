Mit “Raise Your Banner” feat. Anders Friden von IN FLAMES haben WITHIN TEMPTATION ihre neue Single vorgestellt, die auf das neue Album “Resist” neugierig machen soll, welches am 14.12. erscheinen wird.

Live:

19.11.18 Köln, Palladium

08.12.18 Berlin, Columbiahalle

09.12.18 Hamburg, Mehr! Theater

16.12.18 Ludwigsburg, MHP Arena

17.12.18 München, Zenith

18.12.18 Frankfurt, Jahrhunderthalle