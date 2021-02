WISBORG :: Neues Video zum kommenden Album

Mit “Oblivion” hat das Gothic Rock Duo WISBORG um Konstantin Michaely (Vocals, Gitarre, Programming) und Nikolas Eckstein (Backing Vocals, Gitarre, Synths, Programming) ein neues Video veröffentlicht. Der Song ist ein Feature mit Jørgen Munkeby (Shining, Emperor, Me And That Man) und sicher einer der nihilistischsten und härtesten, die WISBORG je geschrieben haben. Das neue Album “The Void” erscheint am 19. März bei Danse Macabre Records. www.wisborg-band.com / www.facebook.com/wisborgband

Album-Preorder: https://wisborg.bandcamp.com/