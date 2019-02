WISBORG :: Neues Album Ende März

Quasi aus dem Nichts veröffentlichte das Duo WISBORG 2018 sein Debütalbum “The Tragedy Of Seconds Gone”. Durch Auftritte auf dem Wave-Gotik-Treffen, dem Autumn Moon Festival und unzählige Clubshows mit Bands wie She Past Away, Das Ich oder Der Fluch waren sie plötzlich in aller Munde. Mit ihrem zweiten Album From “The Cradle To The Coffin” setzen WISBORG ihren Weg fort. Der Sound ist noch immer tief verwurzelt im Post-Punk und Darkwave der Achtzigerjahre, allerdings experimenteller, moderner und mit mehr elektronischen Elementen versetzt als noch auf ihrer ersten Platte.

VÖ “The Tragedy Of Seconds Gone” am 29.03. bei Danse Macabre Records.