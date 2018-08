Zum Ende des Jahres steht für jeden Fan schwarzmetallischer Klänge zum zweiten Mal das WINTERMELODEI an. Am 8.12. sind in der Sputnikhalle in Münster nit dabei:

FEN (GB / Headliner), AU-DESSUS (LTU), FURIA (PL), CTULU (DE/PL), FIRTAN (DE), THE SPIRIT (DE)

Der Vorverkauf ist gestartet. https://de-de.facebook.com/events/wintermelodei-2018/2088064331470830/