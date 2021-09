WINTER :: Neuer Track “Mercy”- Steve Jones (Sex Pistols) Cover

Am 8. Oktober erscheint bei Drakkar Entertainment das neue Album “Pale Horse” von WINTER und zum Track “Mercy” haben sie ein Video veröffentlicht. www.facebook.com/WINTERpalehorse / http://winter-palehorse.de/HOME/

Markus Winter kommentiert: “‘Mercy’ ist eine Coverversion eines Titels von Steve Jones (Sex Pistols) aus dem Jahr 1987, welcher seinerzeit vor allem durch seine mehrmalige Präsenz in der Fernsehserie Miami Vice große Bekanntheit erlangte.

Ein großartiger, melancholischer Track, den ich schon seit Jahren einmal covern wollte. Jetzt hat es endlich geklappt, da er perfekt zur nachdenklichen Grundstimmung des “PALE HORSE” Albums passt. Der Text handelt von einer zerbrochenen Beziehung. Unsere Herangehensweise beim Video war daher, genau diesen Bruch durch zwei Schauspieler darstellen zu lassen. Ich selbst bin hier nur Beobachter – Chronist, der diesen Bruch quasi von außen kommentiert.

Vom harmlosen Beginn (Entdeckung Seitensprung) bis zum bitteren Ende (totale Entfremdung und Hass), welches dann in den alptraumhaften Erlebnissen des “DARK LIGHT” Videos gipfelt.

Die Videos waren von Beginn an als aufeinander aufbauende Zwillinge geplant. Aus rechtlichen Gründen mussten wir dummerweise die Veröffentlichungsreihenfolge tauschen, so dass “DARK LIGHT” vor “MERCY” als Single erschien. Nun aber – mit Erscheinen von “MERCY” – kann man beide Videos endlich in der richtigen Reihenfolge betrachten.”