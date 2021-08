WINTER :: Neuer Track “Dark Light”

Am 8. Oktober erscheint bei Drakkar Entertainment das neue Album “Pale Horse” von WINTER und zum Track “Dark Light” haben sie ein Video veröffentlicht. www.facebook.com/WINTERpalehorse / http://winter-palehorse.de/HOME/

Markus Winter kommentiert: “Der Text beschäftigt sich mit den dunklen Seiten, die in jedem von uns schlummern, dem ständigen Kampf, den wir ausfechten (der eine mehr, der andere weniger), um diese Seiten unter Kontrolle zu halten und den Rückschlägen, die wir dabei immer wieder hinnehmen müssen. Das VIDEO ist als eine Art “Horrortrip” und “Wachtraum” konzipiert, in dem die Protagonisten das Opfer ihrer eigenen, blutigen Fantasien werden. Trotz aller Düsternis ist es musikalisch ein sehr eingängiger Song. Fast schon kommerziell. Wie immer mit 80er Synthies, einer Prise Metal und Goth. Mark “Gemini Thwaite (The Mission, Peter Murphy), der auf diesem Song als Gastmusiker mitwirkt, hat gesagt, das Riff erinnere ihn sogar an RAMMSTEIN… ich nenne es einfach ROCK!”